مون سون میں بہتر کارکردگی ، ملازمین کو کیش انعامات دینے کااعلان
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)مون سون سیزن میں فیلڈ آپریشنز کے دوران جانفشانی سے کام کرنیوالے گریڈ 1سے گریڈ 16کے تمام ملازمین کو کیش انعامات دینے کا فیصلہ۔۔۔
بلال یاسین نے اعلان کیا کہ واسا لاہور کے 5600 ملازمین کو کیش پرائز دیا جائے گا،جبکہ گجرات اور تھیم پارک میں بارشی پانی کی بروقت نکاسی کرنے والے عملے کو بھی انعامات ملیں گے۔ تمام زونز میں ریونیو کولیکشن میں بہتر کارکردگی دکھانے والے تین زونز کے افسران و ملازمین کیلئے بھی کیش پرائز کا اعلان کیا گیا۔