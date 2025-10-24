صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقبرہ انارکلی کی بحالی کے منصوبے کا 75 فیصد کام مکمل

  • لاہور
مقبرہ انارکلی کی بحالی کے منصوبے کا 75 فیصد کام مکمل

بحالی کے بعد مقبرہ سیاحوں کیلئے ایک دلکش مقام ہو گا‘ڈی جی والڈ سٹی

 لاہور(سہیل احمد قیصر )مقبرہ انارکلی کی بحالی کے منصوبے کا 75 فیصد کام مکمل کرلیا گیا۔ ممکنہ طور پر منصوبہ جون 2026تک مکمل کرلیا جائے گا۔ مقبرہ انارکلی مغل دور کی یادگار ہے جو لاہور کے پنجاب سول سیکرٹریٹ کمپلیکس کے میدان میں واقع ہے ۔ اس کو مغلیہ دور کے ابتدائی مقابر میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ قرار دیا جاتا ہے کہ یہ مقبرہ مغل شہنشاہ جہانگیر نے انارکلی کی محبت میں تعمیر کیا تھا اوریہ بات متعدد روایات میں ملتی ہے۔

گزشتہ سال والڈ سٹی اتھارٹی نے اِس کی تزئین وآرائش کے ایک منصوبے پر کام شروع کیا تھا۔ اِس بارے میں بتایا گیا ہے کہ اِس کا 75 فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے جس دوران عمارت کی ساخت کو مکمل طور پر مستحکم کیا گیا ہے ۔ والڈ سٹی حکام کے مطابق آئندہ سال جون تک منصوبے مکمل ہوجائیگا ۔اِس حوالے سے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے والڈ سٹی لاہور اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل نجم الثاقب کا کہنا تھا کہ مقبرے کی مکمل بحالی کے بعد یہ سیاحوں کیلئے ایک دلکش مقام کی حیثیت اختیار کرجائیگا ۔

