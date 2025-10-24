صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کی سہولت کیلئے ریکارڈ سفٹنگ کے ایس او پیز میں نرمی

  • لاہور
نئے ضوابط کے اطلاق سے 29ہزار سے زائد پراپرٹیز کو براہِ راست فائدہ پہنچے گا

لاہور (شیخ زین العابدین)ایل ڈی اے نے ایک دہائی بعد ریکارڈ سفٹنگ کے ایس او پیز میں نرمی کر دی ہے ، جس سے ہزاروں شہریوں کے مسائل حل ہونے کی امید پیدا ہو گئی۔تفصیلات کے مطابق پچاس ہزار سے زائد پراپرٹیز پر عائد قدغن ختم ہونے جا رہی ہے اور نئی پالیسی کے تحت عوام کو ریلیف دینے کے لیے ریکارڈ سفٹنگ کے ضوابط میں نمایاں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ایل ڈی اے کے ریکارڈ سفٹنگ ایس او پیز میں ایک دہائی بعد تبدیلی،ریکارڈ سفٹنگ میں حائل مشکلات کے حل میں اہم پیش رفت۔پرانے ایس او پیز کے باعث ایل ڈی اے کے پاس پچاس ہزار سے زائد پراپرٹیز پر مختلف نوعیت کی پابندیاں تھیں،تاہم نئے ضوابط کے اطلاق سے 29 ہزار سے زائد پراپرٹیز کو براہِ راست فائدہ پہنچے گا۔عوامی سہولت کے پیش نظر ریکارڈ سفٹنگ کے ایس او پیز میں نرمی کی گئی۔پہلے بلڈنگ پیریڈ، انتقال بحق ایل ڈی اے اور مختلف قانونی پیچیدگیوں پر فائلوں پر اعتراضات لگ جاتے تھے ۔اب ان اعتراضات کو کم کرنے کیلئے طریقہ کار میں تبدیلی کر دی گئی ہے ۔

