قیدی کے قبضے سے 20افیون برآمد
قصور (نمائندہ دنیا) عدالت سے پیشی بھگت کر واپس جیل آنے والے قیدی کے قبضے سے 20 گرام افیون برآمد ہوئی۔پولیس تھانہ بی ڈویژن کے اے ایس آئی لیاقت علی شاہد نے مقدمہ درج کرایا۔۔۔
کہ راجہ جنگ کے مقدمے میں ڈسٹرکٹ جیل قصور میں مقید ملزم فیصل ولد کرامت علی جٹ (سکنہ راجہ جنگ) کو عدالت سے واپسی پر چیک کیا گیا تو اس کے قبضے سے 20 گرام افیون برآمد ہوئی۔ملزم نے دورانِ تفتیش بتایا کہ اس نے افیون اپنے کزن شہزاد (سکنہ راجہ جنگ) سے حاصل کی تھی۔ پولیس تھانہ بی ڈویژن قصور نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔