صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل سی ڈبلیو یو میں اہم اسامیاں خالی

  • لاہور
ایل سی ڈبلیو یو میں اہم اسامیاں خالی

لاہور(خبر نگار)لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں اہم اسامیاں عر صہ دراز سے خالی ہیں۔ پی وی سی، رجسٹرار، کنٹرولر امتحانات، پراجیکٹ ڈائریکٹر کی اسامیاں خالی ہیں۔چیف سکیورٹی آفیسر، پبلک ریلیشنز آفیسرز کی اسامیاں خالی ہیں۔۔۔

۔متعدد شعبہ جات کے چیئرپرسنز اور ایسوسی ایٹ ڈینز بھی موجود نہیں ہیں۔ ڈائریکٹر اکیڈمک، ڈائریکٹر کیو ای سی، ڈائریکٹر اورک موجود نہیں ،ڈائریکٹر آئی ٹی، ڈائریکٹر پی اینڈ ڈی، ٹرانسپورٹ آفیسر کی بھی اسامیاں خالی ہیں۔یونیورسٹی انتظامیہ نے چند ٹیچنگ اور چند نان ٹیچنگ اسامیوں کا اشتہار دیا لیکن وہ بھی صرف عارضی بھرتیوں کیلئے اہم انتظامی عہدے تاحال خالی ہیں۔

 

 

۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سکولوں میں طلبا کا ریکارڈ نامکمل،10ہزار سے زائد بچوں کے کوائف اپ ڈیٹ نہ ہو سکے

ڈپٹی کمشنر کا اجلاس، انسداد ڈینگی و سموگ مہم تیز کرنیکی ہدایت

امتحانی نظام میں بہتری کیلئے اقدامات ناگزیر:چیئرپرسن بورڈ

میڈیکل کالجز انٹری ٹیسٹ کے انتظامات کو حتمی شکل دیدی گئی

ایف ڈی اے کا بلڈنگ لاز کی خلاف ورزیوں کیخلاف آپریشن

پنک وین بڑا گھیالہ پہنچ گئی خواتین نے استفادہ کیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن