صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیلم روڈ پیکیج ون منصوبہ تاخیر کاشکار ہونے کاخدشہ

  • لاہور
نیلم روڈ پیکیج ون منصوبہ تاخیر کاشکار ہونے کاخدشہ

منصوبے کی سب سے بڑی رکاوٹ نجی اراضی کا عدم حصول بن گئی

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )نیلم روڈ پیکیج ون کے تحت سڑک، انڈر پاس اور الائنمنٹ کا کام ایک ساتھ مکمل کیا جا رہا ہے ۔تاہم منصوبے کو درکار اراضی کی عدم دستیابی نے تعمیراتی رفتار کو شدید متاثر کر دیا ہے ۔اگر آئندہ چند ماہ میں زمین ایکوائر نہ ہوئی تو شہر کا یہ اہم منصوبہ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے ۔ ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے کی جانب سے لاہور کے سٹرکچر پلان کے تحت نیلم روڈ پیکیج ون پر تعمیراتی سرگرمیاں جاری ہیں۔پیکیج ون کی کل لمبائی 4 ہزار 889 میٹر رکھی گئی ہے ، جس میں 610 میٹر کا انڈر پاس بھی شامل ہے ۔منصوبے کی مجموعی لاگت دو ارب 89 کروڑ 40 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے اور اسے چھ ماہ میں مکمل کیا جانا تھا۔دو ماہ قبل اس منصوبے کی گراؤنڈ بریکنگ ہو چکی ہے ،جبکہ اب تک صرف چار ماہ کا وقت باقی رہ گیا ہے ۔تاہم منصوبے کی سب سے بڑی رکاوٹ نجی اراضی کا عدم حصول بن گئی ہے ۔ایل ڈی اے کے ریکارڈ کے مطابق پیکیج ون کے لیے 760.95 میٹر پرائیویٹ لینڈ تاحال ایکوائر نہیں ہو سکی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سروے مکمل،بوگس سیلاب زدگان کی چھانٹی کا حکم

افغان پناہ گزینوں کی واپسی،ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کے قریب پناہ گاہ قائم

ڈی سی اور ڈی پی او کا ایم ڈی کیٹ کے امتحانی مرکز کا دورہ

اے سی کلورکوٹ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال،شہر میں صفائی کا معائنہ

نجی کالج شاہ پور میں فرسٹ ایئر کے طلباء کو خوش آمدید کہنے کیلئے تقریب

آر پی او سرگودھا محمد شہزاد آصف کی میانوالی میں کھلی کچہری،شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن