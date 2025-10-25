جوہرٹاؤن: 5غیر قانونی تعمیرات مسمار، 2کی تجاوزات ہٹا دیں
ٹیموں نے کارروائی میں قائداعظم ٹاؤن کی آٹھ کنال قیمتی اراضی واگزار کرا لی
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ایل ڈی اے ہاؤسنگ ونگ سیون کی ٹیموں نے ڈائریکٹر یارو بشیر ورک کی نگرانی میں جوہر ٹاؤن کے مختلف بلاکوں میں کارروائیاں کیں۔ آپریشن کے دوران پانچ غیرقانونی تعمیرات مسمار اور دو املاک سے تجاوزات ہٹا دی گئیں۔ایل ڈی اے ٹیموں نے پلاٹ نمبر 774 بلاک ای، پلاٹ نمبر 50 اور 51 بلاک ایم، پلاٹ نمبر 603 بلاک جے ٹو اور پلاٹ نمبر 386 بلاک ایف ون پر قائم غیر قانونی تعمیرات گرا دیں۔اس کے علاوہ پلاٹ نمبر 775 بلاک ای اور پلاٹ نمبر 1028 بلاک آر ون سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔دوسری جانب ایل ڈی اے ہاؤسنگ ونگ چھ نے ڈائریکٹر ریحان اطہر کی زیر نگرانی قائداعظم ٹاؤن میں گرینڈ آپریشن کیا۔آپریشن کے دوران سوک سینٹر کے اطراف موجود غیر قانونی تعمیرات، تجاوزات اور جھگیاں مکمل طور پر مسمار کر دی گئیں۔ایل ڈی اے ٹیموں نے کارروائی کے نتیجے میں قائداعظم ٹاؤن کی آٹھ کنال قیمتی اراضی واگزار کرا لی۔ سمن آباد سکیم میں دس املاک کو سیل کر دیا۔ان املاک میں ایک مارکی، متعدد سکولز، دفاتر اور دکانیں شامل ہیں،جو بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی اور غیر قانونی استعمال کے باعث سربمہر کی گئیں۔