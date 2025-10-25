یوایم ٹی : ہاسپٹیلٹی اور ٹورازم میں نئی جہتیں متعارف
لاہور ( خبر نگار ) یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی (یو ایم ٹی) کے انسٹیٹیوٹ آف ہاسپٹیلٹی لیڈرشپ نے پاکستان میں ہاسپٹیلٹی اور ٹورازم ایجوکیشن کے میدان میں نئی جہتیں متعارف کراتے ہوئے۔۔۔
عالمی معیار کے پروگرامز کے ذریعے اس شعبے کو نئی سمت دی ہے ۔کانفیڈریشن آف ٹورازم اینڈ ہاسپٹیلٹی اور ٹورازم ایجوکیشن کے میدان میں نئی جہتیں متعارف کرائی ہیں اور پاکستان کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی ہاسپٹیلٹی اور ٹورازم ایجوکیشن کے میدان میں نئی جہتیں متعارف انڈسٹری کی ضروریات کو بھی مدِنظر رکھتا ہے ۔ ادارہ عملی تربیت، قیادت کی صلاحیتوں کے فروغ اور سروس ایکسیلنس پر خصوصی توجہ دیتا ہے ۔