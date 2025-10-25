صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

650لٹر ملاوٹی دودھ ،300کلو ایکسپائرڈ سنیکس تلف

  • لاہور
3فوڈ پوائنٹس اور 4 دودھ بردار گاڑیوں کو 7 لاکھ کے جرمانے ، 2کی پروڈکشن بند

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید گوجرانوالہ پہنچ گئے ، ڈائریکٹر جنرل عاصم جاوید کی سربراہی میں ایڈیشنل ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز اور فوڈ سیفٹی ٹیموں نے بڑا کریک ڈاؤن کیا جس میں3فوڈ پوائنٹس اور 4 دودھ بردار گاڑیوں کو 7 لاکھ کے جرمانے ، 2کی پروڈکشن بند کرکے 650لٹر ملاوٹی دودھ، 300کلو ایکسپائرڈ سنیکس ،100کلو حشرات والے مصالحہ جات، کھلا آئل تلف کردیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق صنعت روڈ اور ایمن آباد میں واقع 2 سنیکس یونٹ کو کھلے آئل اور ناقص انتظامات پر جرمانے عائد، پروڈکشن بند کردی، مکی روڈ پر واقع مذبحہ خانے کو بھاری جرمانہ عائد کیا گیا۔، تیار سنیکس پر موجود لیبل اور پراڈکٹس بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی سے منظور شدہ نہ تھیں، اشیاکی تیاری کے لیے بغیر فلٹر شدہ پانی کا استعمال کیا جارہا تھا، اجزا کی خرید سمیت اہم ریکارڈ عدم موجود، سٹوریج ایریا میں گندگی اور حشرات موجود تھے ، ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے مطابق پنجاب بھر میں ملاوٹی اور جعل سازی کرنے والوں کی کوئی جگہ نہیں ہے ، غذائی دہشتگردوں کے کی سرکوبی کے لیے ہمہ وقت متحرک ہیں۔

 

