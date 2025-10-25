وزیر صحت کی قیادت میں عالمی پولیو ڈے پر آگاہی
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے )صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی قیادت میں عالمی پولیو ڈے پر آگاہی واک کا انعقادکیا گیا۔۔۔
،مشیر وزیر اعلی ٰپنجاب عظمیٰ کاردار، سی ای او ہیلتھ لاہور ڈاکٹر آصف و دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے -صوبائی وزیر نے انسداد پولیو مہم میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ورکز میں تعریفی اسناد اور شیلڈز بھی تقسیم کیں،صوبائی وزیر نے کہا کہ پولیو کے خلاف جنگ صرف حکومت کی جنگ نہیں۔، ہر پاکستانی کو اس جنگ میں بھرپور کردار ادا کرنا ہو گا۔