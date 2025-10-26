صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریدکے ، قصور:شہریوں سے لاکھوں روپے ،زیورات،موٹرسائیکلیں چھن گئیں

  • لاہور
مریدکے ، قصور:شہریوں سے لاکھوں روپے ،زیورات،موٹرسائیکلیں چھن گئیں

مریدکے ، قصور، مصطفی آباد(نمائندگان دنیا، نامہ نگار)مریدکے اور قصور میں ڈاکو راج، شہریوں سے لاکھوں روپے ، طلائی زیورات، موٹرسائیکلیں چھین لیں۔

 مریدکے تھانہ صدر سے چند گز کے فاصلے پر دو موٹر سائیکل سوار ڈاکو گن پوائنٹ پر تاجر رانا ماجد سے 60 ہزار روپے نقدی اور قیمتی موبائل چھین کر فرار ہوئے ۔ روہی نالہ ستوکی کے قریب عثمان غنی سے 41 ہزار روپے نقدی، موبائل فون اور موٹرسائیکل چھینی ۔ماڈل بازار قصور سے لیاقت علی کی موٹرسائیکل جبکہ تھانہ سٹی چونیاں کے علاقہ سے جاوید کی موٹرسائیکل چوری کرکے لے گئے ۔نجی میرج ہال میں شادی کی تقریب میں 4 نامعلوم افراد نے کتلوہی کے رہائشی طاہر محمود کی بیٹی کی رخصتی کے وقت ٹیبل پر پڑے فینسی ڈبوں میں بند 8تولہ طلائی زیور ات چرا لئے ۔

