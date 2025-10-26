قصور:ٹریفک حادثات ، خاتو ن سمیت 2 افراد جاں بحق
قصور، تلونڈی(نمائندہ دنیا، نامہ نگار)گھگڑ چوک کے قریب اینٹوں سے لدی ٹریکٹر ٹرالی نے موٹرسائیکل سوار کو ٹکر مارکر کچل ڈالا جس کے نتیجہ میں 25 سالہ انعم موقع پر جاں بحق ہوگئی۔میاں والا گھاٹ چونیاں کے قریب ٹرک نے موٹرسائیکل سوار کو ٹکر مارکر روند ڈالا، 19 سالہ صابر دم توڑگیا۔
گھگڑ چوک کے قریب اینٹوں سے لدی ٹریکٹر ٹرالی نے موٹرسائیکل سوار کو ٹکر مارکر کچل ڈالا جس کے نتیجہ میں 25 سالہ انعم موقع پر جاں بحق ہوگئی۔میاں والا گھاٹ چونیاں کے قریب ٹرک نے موٹرسائیکل سوار کو ٹکر مارکر روند ڈالا، 19 سالہ صابر دم توڑگیا۔