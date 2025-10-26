صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی و چوری کے 8 ملزم گرفتار

  • لاہور
ڈکیتی و چوری کے 8 ملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)ڈولفن سکواڈ نے پولیس کو مطلوب سنیچنگ، ڈکیتی و چوری کے 8 \"لسٹڈ\" عادی ملرموں کو گرفتار کر لیا۔ترجمان ڈولفن کے مطابق ڈولفن سکواڈ نے نواں کوٹ، اسلام پورہ، بھاٹی گیٹ، ساندہ و دیگر جگہوں سے 08 مشکوک اشخاص کو راؤنڈاپ کر لیا ۔

،کریمنل ریکارڈ کے مطابق ملزمان سنگین جرائم میں ملوث، مختلف گروہوں کے سرغنہ ہیں، ملزمان عاطف 92، آصف 38، شریں 78، محسن 49، عمار 51 مقدمات میں، ناصر 77، ابرار 43، علی حیدر 45 سے زائد راہزنی و ڈکیتی کے سنگین جرائم کے مقدمات میں مطلوب تھے ۔ 

 

