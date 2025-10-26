نیلا گنبد منصوبہ: 100 دکانوں کیلئے 62کروڑ کی منظوری
ہوم ورک مکمل ،دکانداروں کو قانون کیمطابق معاوضہ دیا جائے گا،ڈی سی
لاہور (عمران اکبر)نیلا گنبد کی سو دکانوں کے لئے 62کروڑ گرانٹ کی منظوری ،محکمہ فنانس ڈی سی اکاؤنٹ میں رقم جاری کرے گا ۔ تفصیلات کے مطابق نیلا گنبد گرانٹ میں کاروباری نقصان بھی دیا جائے گا،اسسٹنٹ کمشنر سٹی آفس سے دکانوں کے معاوضے کی صورت میں تلافی کی جائے گی۔ نیلا گنبد کی تاریخی اہمیت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے 100 دکانیں مسمار کی جائیں گی ۔ نیلا گنبد ہوم ورک مکمل کر لیا گیا۔نیلا گنبد کے داخلی راستے پر تعمیر سائیکل مارکیٹ کی 100 دکانیں گرائی جائیں گی۔دکانیں گرانے کا مقصد نیلا گنبد کی خوبصورتی کو بحال کرنا ہے ۔ دکانداروں کو قانون کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا،دکاندار معاوضہ لے کر اپنے لیے متبادل جگہ تلاش کریں گے ۔ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے کہ نیلا گنبد کی 100 دکانوں کا معاوضہ نومبر میں دکانداروں کو دیا جائے گا۔