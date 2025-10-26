صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیلا گنبد منصوبہ: 100 دکانوں کیلئے 62کروڑ کی منظوری

  • لاہور
نیلا گنبد منصوبہ: 100 دکانوں کیلئے 62کروڑ کی منظوری

ہوم ورک مکمل ،دکانداروں کو قانون کیمطابق معاوضہ دیا جائے گا،ڈی سی

لاہور (عمران اکبر)نیلا گنبد کی سو دکانوں کے لئے 62کروڑ گرانٹ کی منظوری ،محکمہ فنانس ڈی سی اکاؤنٹ میں رقم جاری کرے گا ۔ تفصیلات کے مطابق نیلا گنبد گرانٹ میں کاروباری نقصان بھی دیا جائے گا،اسسٹنٹ کمشنر سٹی آفس سے دکانوں کے معاوضے کی صورت میں تلافی کی جائے گی۔ نیلا گنبد کی تاریخی اہمیت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے 100 دکانیں مسمار کی جائیں گی ۔ نیلا گنبد ہوم ورک مکمل کر لیا گیا۔نیلا گنبد کے داخلی راستے پر تعمیر سائیکل مارکیٹ کی 100 دکانیں گرائی جائیں گی۔دکانیں گرانے کا مقصد نیلا گنبد کی خوبصورتی کو بحال کرنا ہے ۔ دکانداروں کو قانون کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا،دکاندار معاوضہ لے کر اپنے لیے متبادل جگہ تلاش کریں گے ۔ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے کہ نیلا گنبد کی 100 دکانوں کا معاوضہ نومبر میں دکانداروں کو دیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انسداد ڈینگی مہم، زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کر دی گئی

میپکو دفاتر میں مراسلہ نویسی کیلئے اے آئی سے مدد کا فیصلہ

خانیوال ،غیر معیاری کاسمیٹکس کی فروخت عروج پر پہنچ گئی

اشتہاریوں کو فرار کرانے پر خاتون سمیت پانچ افراد پر مقدمہ

پانچ منشیات فروش گرفتار

بااثرمسلح افراد کا نوجوان پر تشدد

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل