تجاوزات نہ ہٹانے پر نوٹسز جاری
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ایل ڈی اے ٹاؤن پلاننگ ونگ کی ٹیموں نے گلبرگ کے کمرشل کوریڈورز اور شاہراہوں پر کمرشل املاک کے باہر سے سیٹ بیک ایریا چھوڑنے اور تجاوزات نہ ہٹاپر تاجروں کو نوٹسز دیئے ۔
ایم ایم عالم روڈ، کالج روڈ اور گلبرگ کی کمرشل کوریڈورز سے پارٹیشن والز بھی ہٹانے کی ہدایت کی۔ گلبرگ سکیم کے کمرشل کوریڈورز میں کمرشل املاک کے فساڈ کی اپ گریڈیشن بارے بھی آگہی دی گئی۔چیف ٹاؤن پلانر اسدالزمان کی نگرانی میں گلبرگ سکیم میں خصوصی مہم جاری رہے گی۔آگہی مہم میں ایل ڈی اے ٹاؤن پلاننگ، ضلعی انتظامیہ و پیرا ٹیموں نے حصہ لیا۔ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کی ہدایت پر گلبرگ میں سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ کے تحت ترقیاتی کام بھی کیے جا رہے ہیں۔