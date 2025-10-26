صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف علاقوں میں شجرکاری کے بیشتر منصوبے ادھورے

  • لاہور
مختلف علاقوں میں شجرکاری کے بیشتر منصوبے ادھورے

راوی کے دونوں اطراف 800ایکڑ پر شجرکاری کا ٹارگٹ دیا گیا تھا

لاہور (شیخ زین العابدین)لاہور میں شجرکاری کے بیشتر منصوبے تاحال ادھورے ہیں۔ لنگز آف لاہور کے نام سے شروع ہونے والا منصوبہ بھی اپنی روح کھو چکا ہے ۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے ماحولیات کے تحفظ کے لیے صوبہ بھر میں پانچ کروڑ درخت لگانے کا منصوبہ بنایا ، لاہور میں اس منصوبے کو لنگز آف لاہور کے نام سے شروع کیا گیا ، مقصد شہر کی فضا کو صاف اور ماحول کو بہتر بنانا تھا۔پی ایچ اے کو راوی کے دونوں اطراف800 ایکڑ پر شجرکاری کا ٹارگٹ دیا گیا تھا۔تاہم اب تک صرف بیس ایکڑ پر ہی پودے لگائے جا سکے ہیں ، جبکہ 780 ایکڑ اراضی ابھی بھی بنجر اور بے یارو مددگار پڑی ہے ،پنجاب حکومت نے لاہور میں پچاس لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا تھا، مگر یہ ٹارگٹ بھی تاحال پورا نہیں ہو سکا۔ماہرین کے مطابق فنڈز کی کمی، دیکھ بھال کا فقدان اور مسلسل پالیسیوں میں تبدیلیاں شجرکاری منصوبوں کی ناکامی کی بنیادی وجوہات ہیں۔ماضی میں اربن فاریسٹری کے تحت میاواکی تکنیک کے ذریعے شہر میں گھنے جنگلات لگانے کا آغاز کیا گیا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سی ڈی اے ،ونڈو ڈائریکٹوریٹ میں کیش لیس نظام نافذ

بارانی یونیورسٹی میں چھاتی کے کینسر سے متعلق آگاہی سیمینار

ایس پی عدیل اکبر قابل افسر تھے ،کمی پوری نہیں ہوگی ،آئی جی

ڈینگی کے وار جاری ،24گھنٹے میں 19 نئے کیس رپورٹ

آر پی او کی کھلی کچہریاں،شہریوں کے مسائل سنے

فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ،1200کلو مضر صحت سویاں تلف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل