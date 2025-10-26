مختلف علاقوں میں شجرکاری کے بیشتر منصوبے ادھورے
راوی کے دونوں اطراف 800ایکڑ پر شجرکاری کا ٹارگٹ دیا گیا تھا
لاہور (شیخ زین العابدین)لاہور میں شجرکاری کے بیشتر منصوبے تاحال ادھورے ہیں۔ لنگز آف لاہور کے نام سے شروع ہونے والا منصوبہ بھی اپنی روح کھو چکا ہے ۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے ماحولیات کے تحفظ کے لیے صوبہ بھر میں پانچ کروڑ درخت لگانے کا منصوبہ بنایا ، لاہور میں اس منصوبے کو لنگز آف لاہور کے نام سے شروع کیا گیا ، مقصد شہر کی فضا کو صاف اور ماحول کو بہتر بنانا تھا۔پی ایچ اے کو راوی کے دونوں اطراف800 ایکڑ پر شجرکاری کا ٹارگٹ دیا گیا تھا۔تاہم اب تک صرف بیس ایکڑ پر ہی پودے لگائے جا سکے ہیں ، جبکہ 780 ایکڑ اراضی ابھی بھی بنجر اور بے یارو مددگار پڑی ہے ،پنجاب حکومت نے لاہور میں پچاس لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر کیا تھا، مگر یہ ٹارگٹ بھی تاحال پورا نہیں ہو سکا۔ماہرین کے مطابق فنڈز کی کمی، دیکھ بھال کا فقدان اور مسلسل پالیسیوں میں تبدیلیاں شجرکاری منصوبوں کی ناکامی کی بنیادی وجوہات ہیں۔ماضی میں اربن فاریسٹری کے تحت میاواکی تکنیک کے ذریعے شہر میں گھنے جنگلات لگانے کا آغاز کیا گیا تھا۔