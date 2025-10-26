صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لال پل انڈر پا س منصوبہ پھر نظر انداز

  • لاہور
لاہور (سٹاف رپورٹر سے ) کینال روڈ کے لال پل انڈر پاس منصوبے کو ایک بار پھر نظر انداز کر دیا گیا۔سگنل فری کوریڈور کا واحد مقام جہاں روزانہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں اور ٹریفک جام معمول بن چکا ہے ۔

اکتوبر 2015 میں اس منصوبے کی باقاعدہ منظوری دی گئی تھی۔بیجنگ انڈر پاس کے ساتھ ہی لال پل کے لیے بھی انڈر پاس کی تجویز دی گئی تھی، مگر دس سال بعد بھی منصوبہ کاغذوں سے باہر نہ نکل سکا۔ پنجاب حکومت نے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں کینال روڈ سے متعلق کوئی منصوبہ شامل نہیں کیا۔ترجیحات کی فہرست سے باہر ہونے پر لال پل انڈر پاس ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا ہے ۔منصوبے کی ابتدائی لاگت آٹھ ارب روپے رکھی گئی تھی جو اب بڑھ کر بارہ سے تیرہ ارب روپے تک پہنچ چکی ہے ۔

