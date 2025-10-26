سکولوں کو نئے کلاس رومز کیلئے فنڈز دینے کا فیصلہ
لاہور(خبر نگار)لاہورکے سکولوں کو نئے کلاس رومز کے لیے فنڈز دینے کا فیصلہ کیا ہے ۔
دو ارب روپے کی پہلی قسط سکولوں کو جاری کی جائے گی ،فنڈز سکول مینجمنٹ کونسل کے ذریعے سے خرچ کیے جائیں گے ،فی سکول 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے ۔سیکرٹری سکول خالد نذیر وٹو کا کہنا ہے کہ 25 لاکھ سے دو کمرے بنائے جائیں گے ۔سکولوں کے فنڈز خرچ کرنے کی حد 25 لاکھ ہے ۔مجموعی طور پر سکولوں میں نئے کمروں کے لیے 40 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا گیا ہے ،اگلے ہفتے فنڈز کا اجرا کردیا جائے گا ۔