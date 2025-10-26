سیلاب متاثرین میں 1 ارب روپے کی تقسیم کاعمل مکمل
لاہور(سہیل احمد قیصر)پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری سروے 92 فیصد تک مکمل کرلیا گیا۔ سیلاب متاثرین میں ایک ارب روپے سے زائد رقم کی تقسیم کا عمل بھی مکمل ۔ سیلاب سے متاثرہ 27 اضلاع کی 72 تحصیلوں کو موضع جات کے لحاظ سے آفت زدہ قرار دیا گیا ہے ۔
تفصیلات کے مطابق پنجاب میں سیلاب سے متاثر ہونے والے 27 اضلاع میں نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے جاری سروے 92فیصد مکمل کرلیا گیا ہے ۔جن علاقوں میں سروے کا عمل مکمل ہوچکا ہے ،وہاں سیلاب متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بتایاگیا ہے کہ ابتک 1 ارب روپے زائد رقم سیلاب متاثرین میں تقسیم کی جاچکی ہے ۔ 1 لاکھ 2 ہزار سیلاب متاثرین کے بینک اکاؤنٹس کھولنے کا عمل بھی مکمل ہوچکا ہے ۔دوسری طرف بورڈ آف ریونیو پنجاب اور پی ڈی ایم اے پنجاب نے سیلاب سے متاثرہ 27 اضلاع کی 72 تحصیلوں کو موضع جات کے لحاظ سے آفت زدہ قرار دیا۔آفت زدہ قرار دئیے جانے والے علاقوں میں امدادی کارروائیاں مزید تیز کی جارہی ہیں۔ جس کی نگرانی کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔آفت زدہ قرار دئیے جانے والے علاقوں میں رواں سال خریف سیزن کے دوران لینڈ ریونیو اور آبیانہ کی وصولی نہ کیے جانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے ۔ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا کے مطابق سیلاب متاثرین کی بروقت امداد کو یقینی بنایا جارہا ہے ۔