پی آراے : زیر التوا مقدمات بروقت نمٹانے کی ہدایت
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال سپرا کی زیر صدارت محکمانہ امور بارے اجلاس ہوا،ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل نے ٹیکس نیٹ میں ریکوری بارے تاخیر اور زیر التوا کیسز بارے آگاہ گیا۔
چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال سپرا نے عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کو بروقت نمٹانے اور متعدد امور بارے سفارشات جمع کرانے کی ہدایت کی۔چیئرمین پی آر اے کی سروسز فراہم کرنیوالے سیکٹرز کی رجسٹریشن مہم تیز کرنے کی ہدایت،فوڈ، میرج ہالز ، ماحولیات ، ٹورازم ،سٹوریج ہاؤسز سمیت تمام سیکٹرز کی تفصیلات اور سفارشات جمع کرائی جائیں گی۔