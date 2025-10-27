صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروش گرفتار،دو کلو چرس بر آمد

  • لاہور
منشیات فروش گرفتار،دو کلو چرس بر آمد

مصطفی آباد/للیانی، قصور(سٹی رپورٹر، نمائندہ دنیا) منشیات فروش محمد دین عرف شہزاد گرفتار،دو کلو چرس برآمد، چوکی انچارج بیدیاں ارشد سہیل کی مدعیت میں مقدمہ درج، ملزم عرصہ دراز سے منشیات فروخت کر رہا تھا ۔

ڈی پی او قصور محمد عیسی خاں سکھیرا کے خصوصی احکامات کی روشنی میں منشیات فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران چوکی انچارج بیدیاں نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار کر کلیاں کے رہائشی بدنام زمانہ منشیات فروش محمد دین عرف شہزاد کو بدر پور میں چرس فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کرکے اس کے قبضہ سے دو کلو چرس بر آمد کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ہر گھر سے کچرا روزانہ اٹھانے کا حکم ، سخت کاروائی کی وارننگ

ایم ڈی کیٹ کا امتحان ،2091امیدواروں نے شرکت کی

3ہزار لٹر دودھ میں پاوڈر کی ملاوٹ ،موقع پر ہی تلف

مسلم لیگ ن شعبہ خواتین کی عہدیداروں میں نوٹیفکیشن تقسیم کرنے کی تقریب

یوم تحفظ سفید چھڑی کے حوالے سے پر وقار تقریب

دارارقم اسکول میانی میں طلبہ کے تیار کردہ سائنس و آرٹس ماڈلز کی شاندار نمائش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر