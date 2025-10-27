منشیات فروش گرفتار،دو کلو چرس بر آمد
مصطفی آباد/للیانی، قصور(سٹی رپورٹر، نمائندہ دنیا) منشیات فروش محمد دین عرف شہزاد گرفتار،دو کلو چرس برآمد، چوکی انچارج بیدیاں ارشد سہیل کی مدعیت میں مقدمہ درج، ملزم عرصہ دراز سے منشیات فروخت کر رہا تھا ۔
ڈی پی او قصور محمد عیسی خاں سکھیرا کے خصوصی احکامات کی روشنی میں منشیات فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران چوکی انچارج بیدیاں نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار کر کلیاں کے رہائشی بدنام زمانہ منشیات فروش محمد دین عرف شہزاد کو بدر پور میں چرس فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کرکے اس کے قبضہ سے دو کلو چرس بر آمد کی۔