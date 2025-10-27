صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تلونڈی ، بازاروں اورسڑکوں پر تجاوزات مافیا کاراج ،ٹریفک متاثر

  • لاہور
تلونڈی(نامہ نگار)تلونڈی کے بازاروں اور سڑکوں پرتجاوزات مافیا کاراج ،ٹریفک روانی شدید متاثر ہوکر رہ گئی۔

سرکل چونیاں میں پیرافورس کی مسلسل کارروائیوں کے باوجودشہریوں کا کہنا ہے کہ تجاوزات مافیا کے خلاف صرف دکھاوے کی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جن کے ختم ہوتے ہی تجاوزات دوبارہ قائم ہو جاتی ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے مستقل خاتمے تک ٹریفک کی روانی اورکاروباری سرگرمیاں جاری رکھنا انتہائی مشکل ہے۔سماجی و شہری حلقوں نے ڈپٹی کمشنر قصور سے فوری نوٹس لیتے ہوئے تجاوزات کے مستقل بنیادوں پرخاتمے کیلئے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

