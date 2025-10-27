صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہرن مینار محبت، فنِ تعمیر کا حسین استعارہ:سیکرٹری ٹورازم

  • لاہور
ہرن مینار محبت، فنِ تعمیر کا حسین استعارہ:سیکرٹری ٹورازم

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر) سیکرٹری ٹورازم آثارِ قدیمہ و میوزیمز پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ نے کہا کہ ہرن مینار محض ایک تاریخی یادگار نہیں بلکہ محبت، فنِ تعمیر اور تہذیبی نفاست کا حسین استعارہ ہے۔

 جس سے نئی نسل کا ربط مزید مضبوط کیا جا رہا ہے ۔پنجاب کی لازوال ثقافتی وراثت کو نئی زندگی دینے کے لیے حکومت پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت اور سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی سرپرستی میں صوبے بھر میں ثقافتی احیاء کے جامع اقدامات جاری ہیں۔ڈاکٹر احسان بھٹہ نے شیخوپورہ میں واقع تاریخی ہرن مینار کمپلیکس کا دورہ کیا۔اس موقع پر جی ایم آپریشنز ٹی ڈی سی پی فرحت حسین فاروق، مینیجر بس سروس اشفاق ڈوگر، محکمہ آثارِ قدیمہ کے افسران، اور اسسٹنٹ کمشنر شیخوپورہ دیگربھی انکے ہمراہ تھے ۔اس موقع پر انہوں نے کہامیگنیفیسنٹ پنجاب‘کے ذریعے تاریخی ورثے کی بحالی، ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ اور سیاحتی تجربے کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد میں سموگ کی شدت خطر ناک حد تک بڑھ گئی

جرمن بینک کا واسا فیصل آباد کیساتھ منصوبے پر عملدرآمد کا عزم

میونسپل کارپوریشن میں جدید شکایتی سیل قائم کرنے کا فیصلہ

امانت میں دیا گیا کپڑا مبینہ طور پر فروخت، رقم خوردبرد

شراب کی سپلائی لیجاتا ملزم گرفتار

نشہ آور ادویات کی کھلے عام فروخت، ضلعی ادارے خاموش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر