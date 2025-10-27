ہرن مینار محبت، فنِ تعمیر کا حسین استعارہ:سیکرٹری ٹورازم
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر) سیکرٹری ٹورازم آثارِ قدیمہ و میوزیمز پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ نے کہا کہ ہرن مینار محض ایک تاریخی یادگار نہیں بلکہ محبت، فنِ تعمیر اور تہذیبی نفاست کا حسین استعارہ ہے۔
جس سے نئی نسل کا ربط مزید مضبوط کیا جا رہا ہے ۔پنجاب کی لازوال ثقافتی وراثت کو نئی زندگی دینے کے لیے حکومت پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت اور سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی سرپرستی میں صوبے بھر میں ثقافتی احیاء کے جامع اقدامات جاری ہیں۔ڈاکٹر احسان بھٹہ نے شیخوپورہ میں واقع تاریخی ہرن مینار کمپلیکس کا دورہ کیا۔اس موقع پر جی ایم آپریشنز ٹی ڈی سی پی فرحت حسین فاروق، مینیجر بس سروس اشفاق ڈوگر، محکمہ آثارِ قدیمہ کے افسران، اور اسسٹنٹ کمشنر شیخوپورہ دیگربھی انکے ہمراہ تھے ۔اس موقع پر انہوں نے کہامیگنیفیسنٹ پنجاب‘کے ذریعے تاریخی ورثے کی بحالی، ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ اور سیاحتی تجربے کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔