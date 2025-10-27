صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکی ترقی میں اقلیتی برادری کا کردار مثالی رہا، رمیش اروڑہ

  • لاہور
ملکی ترقی میں اقلیتی برادری کا کردار مثالی رہا، رمیش اروڑہ

حکومت نے 75ہزار اقلیتی کارڈز، سکالر شپس دیکر دل جیت لئے

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)صوبائی وزیر اقلیتی اموررمیش سنگھ اروڑہ نے کہاہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی ہم آہنگی میں اقلیتی برادری کا کردارہمیشہ مثالی رہاہے اور مضبوط ریاست کا آئینہ دار ہے پاکستان میں اقلیت اور اکثریت کے واضح فرق کے باوجود اقلیتوں کو مکمل طور پر مذہی آزادی اوررسومات کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہے ۔وزیراعلیٰ پنجا ب نے اسمبلی فلور پر بڑا واضح طور پر پیغام دیاہے کہ اقلیتی برادری ہمارے سرکا تاج ہے اور مسلم لیگ (ن) کی حکومت نے یہ سچ کردکھایا ہے ۔ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب میں 75 ہزار اقلیتی خاندانوں کو مینارٹی کارڈ کا اجراء اور اقلیت سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو تعلیم کے میدان میں سکالر شپ دیکر اقلیتوں کے دل جیت لیے ہیں۔ ان خیالات کااظہارانہوں نے عیسیٰ نگری میں لوو شیخوپورہ پریئر فیسٹیول کی دوروزہ تقریب سے خطا ب کے دوران کیا۔اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد عثمان جلیس ،مسیحی رہنما وسیم سنی بھٹی، پاسٹر آشر منشا، پاسٹر ایلون امجد سمیت مسیحی برادری کی کثیر تعداد بھی موجود تھی ۔مسیحی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا اقلیتوں کے خلاف نفرت پھیلانے والے ملک دشمن عناصر دراصل پاکستان دشمن ہیں جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی ہوگی،سی ٹی او

بہتر تعلیمی نظام،سہولیات کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، وجیہہ قمر

اسلام آباد، سرچ آپریشن، 400افراد، گھروں کی چیکنگ

کیش لیس نظام نامنظور، اتوار بازار کے دکانداروں کا اعلان

تلہ گنگ، شجرکاری مہم مکمل

ملک صرف امرا کیلئے نہیں، غریبوں کو بھی جینے کا پورا حق، نیلسن عظیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر