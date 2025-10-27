ملکی ترقی میں اقلیتی برادری کا کردار مثالی رہا، رمیش اروڑہ
حکومت نے 75ہزار اقلیتی کارڈز، سکالر شپس دیکر دل جیت لئے
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)صوبائی وزیر اقلیتی اموررمیش سنگھ اروڑہ نے کہاہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی ہم آہنگی میں اقلیتی برادری کا کردارہمیشہ مثالی رہاہے اور مضبوط ریاست کا آئینہ دار ہے پاکستان میں اقلیت اور اکثریت کے واضح فرق کے باوجود اقلیتوں کو مکمل طور پر مذہی آزادی اوررسومات کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہے ۔وزیراعلیٰ پنجا ب نے اسمبلی فلور پر بڑا واضح طور پر پیغام دیاہے کہ اقلیتی برادری ہمارے سرکا تاج ہے اور مسلم لیگ (ن) کی حکومت نے یہ سچ کردکھایا ہے ۔ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب میں 75 ہزار اقلیتی خاندانوں کو مینارٹی کارڈ کا اجراء اور اقلیت سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو تعلیم کے میدان میں سکالر شپ دیکر اقلیتوں کے دل جیت لیے ہیں۔ ان خیالات کااظہارانہوں نے عیسیٰ نگری میں لوو شیخوپورہ پریئر فیسٹیول کی دوروزہ تقریب سے خطا ب کے دوران کیا۔اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد عثمان جلیس ،مسیحی رہنما وسیم سنی بھٹی، پاسٹر آشر منشا، پاسٹر ایلون امجد سمیت مسیحی برادری کی کثیر تعداد بھی موجود تھی ۔مسیحی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا اقلیتوں کے خلاف نفرت پھیلانے والے ملک دشمن عناصر دراصل پاکستان دشمن ہیں جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے۔