  • لاہور
شیخوپورہ میں ڈاکو راج، ہسپتال ملازم اور کئی شہری لٹ گئے

صفدرآباد میں مزاحمت پر ڈاکوئوں نے فائرنگ کرکے دو شہری زخمی کردئیے

شیخوپورہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)شیخوپورہ بھر میں ڈکیتیوں اور فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہوگیا۔فیکٹری ایریا کے قریب موٹرسائیکل ساز فیکٹری کے نزدیک دو نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے دکان پر ڈکیتی کے دوران 4 موبائل فونز اور 60 ہزار روپے نقدی چھینی اور لاہور روڈ کی سمت فرار ہوگئے ۔اسی دوران کوٹ پنڈی داس کے قریب دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے شہری ملک نذر سے دو موبائل فون اور 10 ہزار روپے نقدی چھین لی ۔ دوسری جانب صدر فاروق آباد کے علاقے ڈیرہ محبوب شاہ بلال نگر سٹاپ پر دو نامعلوم موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے راہگیر سے 50 ہزار روپے نقدی چھینی۔تحصیل صفدرآباد کے نواحی علاقے گوندلا والا گاؤں روڈ پر دورانِ ڈکیتی مزاحمت کے دوران فائرنگ سے دو افراد شدید زخمی ہوگئے ۔ اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیم موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی ۔

