تصوف تطہیر قلب اور محبت الٰہی کا راستہ : طاہرالقادری
لاہور (سیاسی نمائندہ) بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک منہاج القرآن طاہرالقادری نے کہا ہے کہ تصوف دل کی اصلاح،اخلاق کی تطہیر اور خالق و مخلوق سے محبت کا نام ہے ۔
آج کے دور مادیت میں تصوف کی حقیقی روح کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کیونکہ یہی تعلیمات معاشرے میں برداشت،امن اور بھائی چارے کو فروغ دیتی ہیں۔۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے تحریک منہاج القرآن اور بزم قادریہ کے زیر اہتمام مرکزی سیکرٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں ماہانہ ‘‘مجلس ختم الصلوٰۃ علی النبی ؐ کی روحانی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔