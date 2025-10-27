صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تصوف تطہیر قلب اور محبت الٰہی کا راستہ : طاہرالقادری

  • لاہور
لاہور (سیاسی نمائندہ) بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک منہاج القرآن طاہرالقادری نے کہا ہے کہ تصوف دل کی اصلاح،اخلاق کی تطہیر اور خالق و مخلوق سے محبت کا نام ہے ۔

 آج کے دور مادیت میں تصوف کی حقیقی روح کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کیونکہ یہی تعلیمات معاشرے میں برداشت،امن اور بھائی چارے کو فروغ دیتی ہیں۔۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے تحریک منہاج القرآن اور بزم قادریہ کے زیر اہتمام مرکزی سیکرٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں ماہانہ ‘‘مجلس ختم الصلوٰۃ علی النبی ؐ کی روحانی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ 

