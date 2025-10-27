ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنیکی ہدایت
لاہور (این این آئی)پارلیمانی سیکرٹری برائے محکمہ ہاؤسنگ بیرسٹر سلطان باجوہ کی زیرِ صدارت کارکردگی جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کے تمام ذیلی اداروں کے امور اور جاری منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، صاف پانی اتھارٹی، واسا اور ہارٹیکلچر ایجنسیوں کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ پارلیمانی سیکرٹری نے کہا کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی ہے ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ویژن ہے کہ صوبے میں ہر بے گھر شخص کو اپنی چھت فراہم کی جائے ۔بیرسٹر سلطان باجوہ کے مطابق گزشتہ 10 ماہ میں ایک لاکھ سے زائد خاندانوں کو بلاسود قرضہ جات دیے گئے ہیں۔ تمام ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے ۔