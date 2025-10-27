صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک بھر میں ضلع کی سطح پر ریسکیو سنٹر بنائیں گے :مرکزی مسلم لیگ

  • لاہور
ملک بھر میں ضلع کی سطح پر ریسکیو سنٹر بنائیں گے :مرکزی مسلم لیگ

لاہور (سیاسی نمائندہ)خدمت خلق مرکزی مسلم لیگ کے چیئرمین شفیق الرحمان وڑائچ نے کہا ہے کہ ملک بھر میں ضلع کی سطح پر ریسکیو سنٹر بنائیں گے ، سیلاب ختم ہوا ہے ،ان خیالات کا اظہار انہوں نے خدمت خلق کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

انہوں نے کہاکہ سیلاب متاثرین کی مشکلات ختم نہیں ہوئیں،ریسکیو و ریلیف ہنگامی کام تھا، اصل کام سیلاب متاثرین کی بحالی ہے ،گھروں کی تعمیر، کسانوں کی معاونت اور علاج و معالجہ کا کام شروع کر دیا ہے ،بحالی کا کام کئی ہفتوں اور مہینوں پر مشتمل ہے ، مرکزی مسلم لیگ سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد: ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ادویات کی قلت مریض خوار

کالے کوٹ کا تقدس پامال نہیں ہونے دینگے :حسیب مہر

صفائی نہ نکاسی آب کا نظام پنڈی بھٹیاں کچراں کنڈی میں تبدیل گزرنا محال شہری پریشان

تتلے عالی :چینی نایاب ،فی کلو قیمت220روپے سے تجاوز

شہر میں بھینسوں کے باڑے برقرار ،ڈیڈ لائن میں3دن باقی

مصروف طرزِ زندگی میں ذہنی دباؤ بڑا چیلنج بن چکا :ڈپٹی کمشنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر