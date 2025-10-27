ملک بھر میں ضلع کی سطح پر ریسکیو سنٹر بنائیں گے :مرکزی مسلم لیگ
لاہور (سیاسی نمائندہ)خدمت خلق مرکزی مسلم لیگ کے چیئرمین شفیق الرحمان وڑائچ نے کہا ہے کہ ملک بھر میں ضلع کی سطح پر ریسکیو سنٹر بنائیں گے ، سیلاب ختم ہوا ہے ،ان خیالات کا اظہار انہوں نے خدمت خلق کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
انہوں نے کہاکہ سیلاب متاثرین کی مشکلات ختم نہیں ہوئیں،ریسکیو و ریلیف ہنگامی کام تھا، اصل کام سیلاب متاثرین کی بحالی ہے ،گھروں کی تعمیر، کسانوں کی معاونت اور علاج و معالجہ کا کام شروع کر دیا ہے ،بحالی کا کام کئی ہفتوں اور مہینوں پر مشتمل ہے ، مرکزی مسلم لیگ سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔