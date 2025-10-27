نفرت انگیز مواد کی تشہیر روکنا ہو گی، بین المذاہب کانفرنس کا اعلامیہ
دو روزہ کانفرنس اختتام پذیر،25ممالک کے درجنوں نمائند وں کی شرکت
لاہور(نمائندہ دنیا )منہاج یونیورسٹی لاہور کی دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔کانفرنس میں 25 ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ نفرت انگیز مواد کی تشہیر ہر حال میں روکنا ہو گی اور بین المذاہب رواداری کے فروغ کے لئے قومی سطح پر ایک جامع پالیسی ناگزیر ہے ۔ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت بین المذاہب رواداری کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو نفرت انگیز مواد کی تشہیر کے خاتمے کے ساتھ ساتھ امتیازی سلوک کے قلع قمع کے لئے کام کرے اور اسی کمیٹی کے تحت ضلعی سطح پر ثالثی اور تنازعات کے حل کا ایک با اختیار نظام وضع کیا جائے ۔ہر سال انٹرفیتھ ہارمنی انڈیکس جاری کیا جائے ،اس ضمن میں میڈیا کو ایک صحت مندانہ کردار کی ادائیگی کے قابل بنایا جائے ۔منہا ج یونیورسٹی لاہور کے بورڈ آف گورنرز کے ڈپٹی چیئرمین ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بنانے میں اقلیتوں کا برابر کا کردار ہے ۔اقلیتوں کو ترقی اور یکجہتی کے قومی دھارے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔بین المذاہب کانفرنس میں شریک علامہ طاہر محمود اشرفی نے انتہا پسندی اور تشددکے خاتمے کے حوالے سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے کردار کی تعریف کی۔