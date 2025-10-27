صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

14ہزار 460ہزار لٹر جعلی دودھ تلف ،5سپلائر ٹینکر ضبط

  • لاہور
14ہزار 460ہزار لٹر جعلی دودھ تلف ،5سپلائر ٹینکر ضبط

مجاہد سکواڈ نے ٹھوکر نیاز بیگ ناکہ پر 50 کلو مردہ بکرے کا گوشت پکڑلیا

لاہور ( کرائم رپورٹر،این این آئی) پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی ملاوٹ شدہ دودھ کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 14ہزار 460ہزارلٹرجعلی دودھ تلف اور 5سپلائر ٹینکر ضبط کر لیے ۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی سربراہی میں رات گئے لاہور بھر میں جعلی دودھ مافیا کے کریک ڈاؤن ، لاہور ڈویژن میں داخل ہونے والے دودھ سپلائر ٹینکرز کی چیکنگ کی گئی ۔3لاکھ 18ہزار 860لٹردودھ کی چیکنگ، 1لاکھ 60ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ،14ہزار 460ہزار لٹر جعلی دودھ تلف، 5مقدمات درج، 5سپلائر ٹینکر ضبط کیے گئے ۔ تلف کردہ دودھ میں پانی، ویجیٹیبل گھی پاؤڈر اور ممنوعہ اجزا کی ملاوٹ پائی گئی۔واضح رہے کہ یکم اگست سے ابتک 6کروڑ90لاکھ لٹرسے زائد دودھ کی چیکنگ، 604مقدمات درج کرائے گئے ، جعلی دودھ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن سے قدرتی دودھ کی فروخت میں اضافہ ریکارڈ ہوا ۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے کہا کہ دودھ کے معیار میں واضح بہتری پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے ، غذائی دہشتگردوں اور دودھ فراڈ مافیا کو کیفرکردار تک پہنچائیں گے ۔دریں اثنا مجاہد سکواڈ نے ٹھوکر نیاز بیگ ناکہ پر کارروائی کرتے ہوئے 50 کلو مردہ بکرے کا گوشت برآمد کرلیا۔ملزم کو قانونی کارروائی کے لیے تھانہ چوہنگ کے حوالے کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

طاقتور آبی مافیا کے خلاف آپریشنز، ایک ماہ کے دوران 60 پانی چور گروپس کا خاتمہ

صوبائی وزرا کا چیف سیکریٹری کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ، کاموں کا جائزہ

جے پی ایم سی میں ایڈوانسڈ آرتھوپیڈک سروسز کا افتتاح

مہنگائی وبے روزگاری عوام کا مقدر بن چکی ، ثروت اعجاز

مہنگائی، ناانصافی کیخلاف اسلام آباد لانگ مارچ کرینگے ، غفور حیدری

پی ایس ایف کے تحت صفائی کے حوالے سے مہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر