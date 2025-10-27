14ہزار 460ہزار لٹر جعلی دودھ تلف ،5سپلائر ٹینکر ضبط
مجاہد سکواڈ نے ٹھوکر نیاز بیگ ناکہ پر 50 کلو مردہ بکرے کا گوشت پکڑلیا
لاہور ( کرائم رپورٹر،این این آئی) پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی ملاوٹ شدہ دودھ کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 14ہزار 460ہزارلٹرجعلی دودھ تلف اور 5سپلائر ٹینکر ضبط کر لیے ۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی سربراہی میں رات گئے لاہور بھر میں جعلی دودھ مافیا کے کریک ڈاؤن ، لاہور ڈویژن میں داخل ہونے والے دودھ سپلائر ٹینکرز کی چیکنگ کی گئی ۔3لاکھ 18ہزار 860لٹردودھ کی چیکنگ، 1لاکھ 60ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ،14ہزار 460ہزار لٹر جعلی دودھ تلف، 5مقدمات درج، 5سپلائر ٹینکر ضبط کیے گئے ۔ تلف کردہ دودھ میں پانی، ویجیٹیبل گھی پاؤڈر اور ممنوعہ اجزا کی ملاوٹ پائی گئی۔واضح رہے کہ یکم اگست سے ابتک 6کروڑ90لاکھ لٹرسے زائد دودھ کی چیکنگ، 604مقدمات درج کرائے گئے ، جعلی دودھ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن سے قدرتی دودھ کی فروخت میں اضافہ ریکارڈ ہوا ۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے کہا کہ دودھ کے معیار میں واضح بہتری پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے ، غذائی دہشتگردوں اور دودھ فراڈ مافیا کو کیفرکردار تک پہنچائیں گے ۔دریں اثنا مجاہد سکواڈ نے ٹھوکر نیاز بیگ ناکہ پر کارروائی کرتے ہوئے 50 کلو مردہ بکرے کا گوشت برآمد کرلیا۔ملزم کو قانونی کارروائی کے لیے تھانہ چوہنگ کے حوالے کر دیا گیا۔