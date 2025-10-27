صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسان کیلئے زندگی کا پہہ چلانا مشکل ہوگیا :جماعت اسلامی

  • لاہور
کسان کیلئے زندگی کا پہہ چلانا مشکل ہوگیا :جماعت اسلامی

آئی ایم ایف کی پے رول پر کام کرنیوالوں نے معیشت ڈبو دی:لیاقت بلوچکسانوں کیساتھ کھڑے :جاوید قصوری ودیگرکا حجرہ شاہ مقیم میں جلسہ سے خطاب

لاہور(سیاسی نمائندہ)جماعت اسلامی پنجاب کے تین روزہ کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ روڑ کارواں کا آغاز لاہور پریس کلب سے ہوگیا۔ روڑ کارواں کی قیادت امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید قصوری، صدر کسان بورڈ پاکستان سردار ظفر حسین، ڈاکڑ بابر رشید،رانا تحفہ دستگیر، رحمت اللہ وٹو، ڈاکڑ عبدالجبار، رشید منہالہ کر رہے ہیں ۔ روڈ کارواں لاہور سے مانگا منڈی، بھائی پھیرو، الہٰ آباد سے حجرہ شاہ مقیم اوکاڑہ پہنچا ۔ حجرہ شاہ مقیم میں نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے روڈ کارواں کے بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی نے اس کارواں کے ذریعے پاکستان کی زراعت، پاکستان کی معیشت کے لیے بہت جرات مندانہ اہتمام کیا ہے ۔ کسان کے لیے زندگی کا پہہ چلانا مشکل ہوگیا ۔ آئی ایم ایف کی پے رول پر کام کرنے والوں نے پاکستان کی معیشت کو ڈبو دیا ہے ۔امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید قصوری نے کہا ہے کہ کسانوں کو آلاتِ زراعت، بیج، ادویات اور بجلی مہنگی کرنے والے مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ۔کسان بورڈ پاکستان صدر سردار ظفر حسین نے کہا ہے کہ کسانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔امیر جماعت اسلامی اوکاڑہ رضوان چودھری نے کہا ہے کہ کسان ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔آخر میں کسانوں کی مشکلات کے حل کے لئے قرار داد منظور کی گئی۔

