وزیراعظم شہباز شریف کا میاں مرغوب کی اہلیہ کی وفات پر افسوس کا اظہار
لاہور (اے پی پی)وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان مسلم لیگ ن کے رہنما میاں مرغوب احمد کی اہلیہ کی وفات پر اپنے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ۔
وزیراعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم نے میاں مرغوب احمد کی رہائش گاہ پر جا کر ان سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیراعظم نے میاں مرغوب احمد سے ان کی اہلیہ کی وفات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت کیا اور ان کے لئے صبر جمیل کی دعا کرتے ہوئے مرحومہ کی بلندی درجات کی بھی دعا کی ۔