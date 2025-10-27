صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب حکومت دسمبر میں بلدیاتی انتخابات ممکن بنائے :مسلم لیگ کونسل

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)مسلم لیگ کونسل کے قائم مقام چیئرمین اختر عباس، بی ڈی اے کے سیکرٹری جنرل چودھری شوکت سمیت دیگر نے کہا ہے۔

کہ قانون سازی ہوچکی ،پنجاب حکومت دسمبر میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن بنائے ،ہم بلدیاتی انتخابات کے لئے تیار ہیں،وطن عزیز کا استحکام، سلامتی، معاشی خوشحالی، قانون پر عملداری ہماری بنیادی ترجیح ہے ، ہم پاکستان میں افراتفری، انتشارکی سیاست،فرقہ واریت کے خاتمے کے لئے کام کر رہے ہیں، ہماری منزل اقتدار نہیں بلکہ عوام کی خدمت ہے ،وہ گزشتہ روز بیسک ڈیموکریٹک الائنس میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں سے گفتگو کررہے تھے ۔

