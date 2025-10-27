ناموس رسالت کی پاسبانی ہرمسلمان کافرض:عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت
لاہور (سیاسی نمائندہ)عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مزنگ یونٹ مزنگ کے زیراہتمام تحفظ ختم نبوت اجتماع جامع مسجد درمیانی مزنگ لاہور میں پیررضوان نفیس کی صدارت میں منعقد ہوا۔
جس میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما مولانا محمد اسماعیل شجاع آبادی نے خصوصی بیان کیا، اس کے علاوہ مزنگ یونٹ کے عہدیداران، کارکنانِ ختم نبوت بھی شریک ہو ئے ۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد اسماعیل شجاع آبادی نے کہا کہ ناموس رسالت ؐکی پاسبانی اورختم نبوت کا تحفظ ہرمسلمان کا اولین فرض، دینی غیرت کا تقاضا اورعشق رسول کی پکارہے ۔