13981ارب ٹیکس وصولیوں کا ہدف آسان نہیں : مقررین
لارج ٹیکس پیئر کے ودہولڈنگ کو بینکوں سے منسلک کیا جائے :مذاکرے سے خطاب
لاہور(آئی این پی)ٹیکس وصولیوں میں 150ارب کی کمی کے باوجود 13981ارب کا ہدف حاصل کرنا آسان ہدف نہیں ،پہلی سہ ماہی کے ٹیکس ہدف3083 ارب میں 199ارب کا ریونیو شارٹ فال ہے ،ٹیکس اہداف کومحفوظ بنانے کے لیے لارج ٹیکس پیئر کے ودہولڈنگ کو بینکوں کے ڈیٹا کے ساتھ منسلک اور چھوٹے ودہولڈنگ ٹیکسزکوختم کیا جائے ۔ ان خیالات کا اظہار ماہر ٹیکس امور ،معاشیات اورجنرل سیکرٹری انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن محمد اسحاق بریار ،صدر آئی ایل اے پنجاب چیپٹرعاشق علی رانا ،سینئر نائب صدر ملک غلام حسین،فنانس سیکرٹری شیخ عدیل اور دیگر نے ‘‘ٹیکس اور عوام ’’مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اسحاق بر یار نے کہا کہ لارج سکیل مینو فیکچرنگ کے اعدادوشمار سب کے سامنے ہیں،مجموعی طور پر کاروباری سرگرمیاں کم ترین سطح پر ہیں جبکہ رہی سہی کسر سیلاب نے نکال دی ہے ۔ریونیو گروتھ بڑھانے کے لیے گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 31 دسمبر 2025 تک وقت دینا چاہیے تاکہ تمام افراد بآسانی اپنے گوشوارے جمع کراسکیں ۔ معیشت کی ترقی کے لئے خوف و ہراس کی فضا کو ختم کیا جائے ۔