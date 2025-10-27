صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوسائٹیز منظوری سے قبل جانچ پڑتال اداروں کی ذمہ داری

  • لاہور
سوسائٹیز منظوری سے قبل جانچ پڑتال اداروں کی ذمہ داری

گرین ایریاز کے تحفظ، سموگ اور ماحولیاتی آلودگی میں کمی ممکن ہو سکے گی

لاہور (این این آئی) صوبہ بھر میں بے ہنگم اربن ڈویلپمنٹ اور ماسٹر پلان کی خلاف ورزی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے ،تمام پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی منظوری اب صرف ضلعی ماسٹر پلانز کے مطابق ہی دی جا سکے گی۔اجلاس کی صدارت سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل نے کی، جس میں تمام ڈویلپمنٹ اتھارٹیز کے ڈائریکٹر جنرلز، ڈی جی پھاٹا اور سی ای او روڈا کو واضح ہدایات جاری کی گئیں۔سیکرٹری ہاؤسنگ کے مطابق ہاؤسنگ سوسائٹیز کی منظوری سے قبل مکمل جانچ پڑتال اداروں کی ذمہ داری ہے ، کیونکہ ماسٹر پلان کی خلاف ورزی گرین ایریاز کی تباہی اور بے ہنگم شہری پھیلا کا باعث بنتی ہے ۔ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جامع پلاننگ جاری ہے ۔ قوانین کے نفاذ سے گرین ایریاز کے تحفظ، سموگ اور ماحولیاتی آلودگی میں کمی ممکن ہو سکے گی۔

