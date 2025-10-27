سبزیاں مقررہ نرخوں سے مہنگی فروخت:چکن 14روپے کلو سستا
ٹماٹر 400، پیاز 120، لہسن چائنہ 500، ادرک چائنہ 600، سبز مرچ 140، پھول گوبھی 100، بھنڈی 160، شملہ مرچ 350، ساگ ،پالک 60روپے کلو دستیاب
لاہور (کامرس رپورٹر سے )سبزیاں مقررہ نرخوں سے مہنگی فروخت ہوتی رہیں ،چکن 14روپے کلو سستاہوگیا،فارمی انڈے 2روپے مہنگے ہونے سے 331 روپے درجن ہوگئے ۔تفصیلات کے مطابق ٹماٹر کے سرکاری نرخ 185 روپے کلو مقرر کئے گئے لیکن مارکیٹ میں ٹماٹر من مانے نرخ پر ہی فروخت ہو رہا ہے ،مارکیٹ میں درجہ اول ٹماٹر 350 سے 400 روپے کلو تک فروخت ہو رہا،ٹماٹر درجہ دوم مکس 250 روپے کلو تک دستیاب ہے جبکہ آلو کا سرکاری نرخ بدستور 90روپے کلو مقرر ہوا لیکن مارکیٹ میں آلو 120 روپے کلو فروخت ہو رہا،پیاز کا سرکاری نرخ پانچ روپے اضافے سے 105 جبکہ مارکیٹ میں پیاز 120 روپے کلو تک فروخت ہو رہا،لہسن چائنہ کاسرکاری نرخ410 ،مارکیٹ میں لہسن 500 روپے ، ادرک چائنہ نرخ 515روپے کلواور مارکیٹ میں ادرک 600روپے کلو تک ہے ،سبز مرچ 140،پھول گوبھی100 روپے کلو ہے ،بھنڈی 160 اور شملہ مرچ 350 روپے کلو فروخت ہو رہی ،ساگ اور پالک 60روپے کلو ہے ،مارکیٹ میں برائلر گوشت کے نرخ میں 14 روپے کلو کمی ہو گئی ،برائلر گوشت کا نرخ 439روپے کلو مقرر ہوا، تاہم فارمی انڈے نرخ دو روپے اضافے سے 331 روپے فی درجن مقرر ہیں۔