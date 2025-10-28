صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مزید دو ہزار سرکاری سکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کی تیاریاں

  • لاہور
مزید دو ہزار سرکاری سکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کی تیاریاں

لاہور(خبر نگار)محکمہ سکول ایجوکیشن نے مزید دو ہزار سرکاری سکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں، ذرائع کے مطابق یہ عمل ماہ دسمبر میں مکمل کرلیا جائیگا۔ اس مرحلے میں ایسے سکول شامل کیے جا رہے ہیں۔۔۔

 جنکی انرولمنٹ سوطلبہ سے کم ہے ۔آؤٹ سورسنگ کیلئے پنجاب مانیٹرنگ اینڈ امپلی منٹیشن یونٹ (PMIU)کی جانب سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کا عمل جاری ہے ۔اس سے قبل پہلے اور دوسرے مرحلے میں 10ہزار سے زائد سکول آؤٹ سورس کیے جا چکے ہیں تاہم ذرائع کے مطابق نجی شعبے نے دوسو سے زائد سکولوں کو لینے سے انکار کردیاہے جس پرحکومت نے ان سکولوں کیلئے متبادل حکمتِ عملی پر غور شروع کر دیا ہے ۔

 

