طلبہ کو بااختیار بنانے ،آن لائن کورسزکیلئے ایم او یوپر دستخط
لاہور(خبر نگار)پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور’’iamtheCODE‘‘ کے درمیان مفاہمتی یادداشت طے پا گئی جسکے تحت نوجوانوں کو STEAMED سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس، میتھ میٹکس۔۔۔
، انٹرپرینیورشپ اور ڈیزائن) ایجوکیشن (آن لائن کورسز)کے ذریعے بااختیار بنایا جائیگا۔ ایم او یو پر پی آئی ٹی بی کی جانب سے ڈائریکٹر پروکیورمنٹ عطاالرحمٰن جبکہ ’’iamtheCODE‘‘ کی جانب سے سی ای او ماریئم جیم نے دستخط کیے ‘ ’’iamtheCODE‘‘پی آئی ٹی بی کو5لاکھ مفت یوزر اکاؤنٹس فراہم کریگا۔