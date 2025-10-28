صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )لیسکوننکانہ سرکل پنواں سب ڈویژن میں دو 100 کے وی ٹرانسفارمرز چوری ہونے پر فوری ایکشن لیکر ٹرانسفارمرز برآمدکرلئے گئے۔ ایکسین رضوان قریشی اور ۔۔۔

ایس ڈی او کاشف نے لاہورفیصل آباد روڈ پر چوروں کا پیچھا کیاتوانہوں نے لیسکو گاڑی سے ٹرک ٹکرا دیا، گاڑی کو نقصان پہنچا، عملہ زخمی ہوا تاہم پولیس اور لیسکو ٹیم کی مشترکہ کارروائی سے کھاریاں والا بائی پاس پر ٹرک کو روک کر 100KVA کے دو ٹرانسفارمرز برآمد کر کے ٹرک کو تحویل میں لیکر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔

 

