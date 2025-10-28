2چوری شدہ ٹرانسفارمرز برآمد
لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )لیسکوننکانہ سرکل پنواں سب ڈویژن میں دو 100 کے وی ٹرانسفارمرز چوری ہونے پر فوری ایکشن لیکر ٹرانسفارمرز برآمدکرلئے گئے۔ ایکسین رضوان قریشی اور ۔۔۔
ایس ڈی او کاشف نے لاہورفیصل آباد روڈ پر چوروں کا پیچھا کیاتوانہوں نے لیسکو گاڑی سے ٹرک ٹکرا دیا، گاڑی کو نقصان پہنچا، عملہ زخمی ہوا تاہم پولیس اور لیسکو ٹیم کی مشترکہ کارروائی سے کھاریاں والا بائی پاس پر ٹرک کو روک کر 100KVA کے دو ٹرانسفارمرز برآمد کر کے ٹرک کو تحویل میں لیکر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔