کینال روڈ پر دو لاکھ سے زائد گلاب کے پودے لگا دیئے گئے

  • لاہور
کینال روڈ پر دو لاکھ سے زائد گلاب کے پودے لگا دیئے گئے

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )وزیر اعلیٰ کے وژن کے مطابق لاہور کو دوبارہ سٹی آف گارڈنز بنانے کیلئے پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کا عملی اقدام ،کینال روڈ پر دو لاکھ سے زائد گلاب کے پودے لگا دیئے ۔۔۔

۔ٹھوکر نیاز بیگ سے ہربنس پورہ تک پھیلی کینال روڈ کی گرین بیلٹس پرسرخ، گلابی، سفید اور پیلے پھولوں کی بہار نے شہر کو نیا روپ دیدیا۔پی ایچ اے کے عملے نے لاہور کی سب سے بڑی سگنل فری شاہراہ کوحسین ترین روڈ بنانے کا بیڑا اٹھا لیا ۔ہر سمت خوشبوؤں کے جھونکے ، رنگوں کی بہار اور قدرتی خوبصورتی کا امتزاج ،کینال روڈ کو لاہور کا نیا لینڈ مارک بنا رہا ہے ۔گلاب کے یہ پودے فضائی آلودگی میں کمی اورفضا کو شفاف بنانے میں بھی مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔

 

