میٹرک سیکنڈ اینول امتحان اختتام پذیر‘ 41یو ایم سی کیس
17جعلی امیدوار‘ 24نقل کرتے دھرلئے گئے ‘مقدمات ،کارروائی کاآغاز
لاہور (خبر نگار)تعلیمی بورڈ لاہورکے زیر اہتمام میٹرک سیکنڈ اینول 2025 امتحان اختتام پذیر ہوگیا۔29ستمبر سے شروع ہونیوالے امتحان میں 54ہزار199طلبہ نے حصہ لیا۔ کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمن اور انکی ٹیم کے مختلف سینٹرز میں وزٹ کے دوران41 امیدوا روں کیخلاف یو ایم سی کیس رجسٹرڈ ہوئے ،17 جعلی امیدواروں کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، ایف آئی آر زکا اندراج کروا کر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ، 24 امیدوار نقل کرتے پکڑے گئے ۔کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمن کاکہناہے کہ امتحانات کی شفافیت یقینی بنانے کیلئے تمام ٹیمیں فعال رہیں ،سخت محنت سے سینٹرز میں نقل پر مکمل قابو پایا گیا 2024کی نسبت 2025میں جعلی امیدواروں اور یو ایم سی کیسز کی تعداد کم رہی ، اس بارانتہائی سخت انتظامات کئے گئے ۔