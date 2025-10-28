E-paper
صفحٔہ اول
(current)
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کا اخبار
پاکستان
ایڈیٹوریل
عجائب دنیا
دنیا میرے آگے
انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کھیلوں کی دنیا
جرم و سزا کی دنیا
کاروبار کی دنیا
آج کے کالمز
آج کے کالمز
محمد اظہارالحق
تلخ نوائی
خالد مسعود خان
کٹہرا
عرفان صدیقی
نقش خیال
رشید صافی
وفاق نامہ
جاوید حفیظ
احوالِ عالم
حافظ محمد ادریس
صدائے درویش
تمام کالم نگار
شہر کی خبریں
شہر کی خبریں
لاہور
کراچی
اسلام آباد
ملتان
فیصل آباد
سرگودھا
گوجرانوالہ
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
دنیا فورم
میگزین
کیمرے کی آنکھ سے
رابطہ کریں
صفحٔہ اول
تازہ ترین
آج کا اخبار
آج کے کالمز
شہر کی خبریں
اسپیشل فیچر
خصوصی ایڈیشن
میگزین
دنیا اخبار
دنیا اخبار
لاہور
کراچی
اسلام آباد
ملتان
فیصل آباد
گوجرانوالا
سرگودھا
لاہور
کراچی
اسلام آباد
ملتان
فیصل آباد
گوجرانوالا
سرگودھا
دنیا اخبار
آج کا اخبار - (ای پیپر )
لاہور
اسلام آباد
کراچی
فیصل آباد
گوجرانوالا
ملتان
آج کے اخبار کی شہ سرخیاں
مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کیخلاف کشمیریوں کا یوم سیاہ، دنیا بھر میں مظاہرے، ریلیاں
پاسپورٹ کے کور پیج پر تبدیلی نہیں کی، سوشل میڈیا پر تصاویر جعلی:ڈائریکٹوریٹ جنرل
پاکستان اور افغانستان میں مذاکرات نتیجہ خیز ہوتے نظر نہیں آ رہے
نیپرا کا فیصلہ عوام کے مفاد میں کے الیکٹرک بلاجواز منافع نہیں لے سکے گی،ترجمان پاور ڈویژن
ججزکی بھرتی میں اقلیتی کمیونٹی کا 5فیصدکوٹہ،درخواست مسترد
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج عمران خان سے ملاقات کیلئے اڈیالہ جیل جائینگے
تازہ ترین
پنجاب میں سموگ کا راج، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پھر سرفہرست
افغان طالبان سے حوصلہ افزا جواب نہ مل سکا، استنبول مذاکرات تعطل کا شکار
وزیراعظم آزاد کشمیر کے خلاف آج تحریک عدم اعتماد جمع کرائے جانے کا امکان
شہبازشریف اور سعودی ولی عہد کی ملاقات، توانائی، تجارت اور نئے منصوبوں پر گفتگو
9 مئی سمیت دیگر مقدمات: عدالت نے عمران، بشریٰ بی بی کی گرفتاری سے روک دیا
آج کے کالمز
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Add Roznama Dunya to Home
×