صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں سے لوٹ مار ،چوراورڈاکو وارداتیں کرکے فرار

  • لاہور
شہریوں سے لوٹ مار ،چوراورڈاکو وارداتیں کرکے فرار

سندر،گڑھی شاہو ،ملت پارک ،مزنگ اورفیکٹری ایریامیں ڈکیتی کی وارداتیں

لاہور(کرائم رپورٹر)صوبائی دارالحکومت لاہور میں چوری اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں کو لاکھوں روپے ، زیورات، موبائل فونز ،موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سمیت دیگر قیمتی سامان سے محروم کردیاگیاجبکہ چورڈاکو حسب روایت فرارہوگئے ۔بتایاگیاہے کہ ڈاکوؤں نے سندر میں افتخار سے 1 لاکھ 60 ہزار روپے اور موبائل فون،گڑھی شاہو میں افضل سے 1 لاکھ 45ہزار روپے اور موبائل فون،ملت پارک میں سکندر سے 1 لاکھ 35ہزار روپے اور موبائل  فون،مزنگ میں علی حسن سے 1لاکھ20ہزار روپے اور موبائل فون جبکہ فیکٹری ایریا میں مزمل سے 1 لاکھ 15ہزار روپے ، موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان لوٹ لیا ۔چورغازی أٓباد اور چوہنگ سے گاڑیاں جبکہ شادباغ ،اچھرہ اور برکی سے موٹرسائیکلیں چوری کرکے رفو چکر ہوگئے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویمن یونیورسٹی میں فیکلٹی اور عملے کیلئے فٹنس کلب کا افتتاح

امتحانی نتائج کی معلومات کیلئے نیا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ

ایم ڈی اے :ای کاروبار سہولتوں کا جدید نظام فعال

وہاڑی کے تین تھانوں کی حدود میں چوری کے 13 واقعات

مختلف ٹریفک حادثات،8افراد زخمی

منشیات فروخت کرنیوالے متعدد میڈیکل سٹورز سیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس