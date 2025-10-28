شہریوں سے لوٹ مار ،چوراورڈاکو وارداتیں کرکے فرار
سندر،گڑھی شاہو ،ملت پارک ،مزنگ اورفیکٹری ایریامیں ڈکیتی کی وارداتیں
لاہور(کرائم رپورٹر)صوبائی دارالحکومت لاہور میں چوری اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں کو لاکھوں روپے ، زیورات، موبائل فونز ،موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سمیت دیگر قیمتی سامان سے محروم کردیاگیاجبکہ چورڈاکو حسب روایت فرارہوگئے ۔بتایاگیاہے کہ ڈاکوؤں نے سندر میں افتخار سے 1 لاکھ 60 ہزار روپے اور موبائل فون،گڑھی شاہو میں افضل سے 1 لاکھ 45ہزار روپے اور موبائل فون،ملت پارک میں سکندر سے 1 لاکھ 35ہزار روپے اور موبائل فون،مزنگ میں علی حسن سے 1لاکھ20ہزار روپے اور موبائل فون جبکہ فیکٹری ایریا میں مزمل سے 1 لاکھ 15ہزار روپے ، موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان لوٹ لیا ۔چورغازی أٓباد اور چوہنگ سے گاڑیاں جبکہ شادباغ ،اچھرہ اور برکی سے موٹرسائیکلیں چوری کرکے رفو چکر ہوگئے ۔