صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکس چوری پر28کمپنیو ں سے 33کروڑ80 لاکھ کی ریکوری

  • لاہور
ٹیکس چوری پر28کمپنیو ں سے 33کروڑ80 لاکھ کی ریکوری

کارپوریٹ آفس نے سٹاک چیک کئے ‘ٹیکس چوری ثابت ہونے پر کارروائیا ں

لاہور (محمد علی رانا )ایف بی آر کی ہدایت پر کارپوریٹ ٹیکس آفس لاہور ڈویژن نے رواں مالی سال 2025/26کے دوران مختلف کارپوریٹ کمپنیز کیخلاف کارروائیو ں کو تیز کر دیا۔لاہور میں کارپور یٹ سیکٹر میں ٹیکس چوری کے الزام میں 70کمپنیو ں کیخلاف کارروائیاں کی گئیں ۔ ایڈیشنل کمشنر کارپوریٹ محمد ساجد کے مطابق 28کارپوریٹ کمپنیو ں سے ٹیکسوں کی مد میں33کروڑ80 لاکھ روپے کی ریکوری کر کے رقم قومی خزانے میں جمع کروادی گئی ،سی ٹی او آفس لاہور کارپوریٹٹیکس یونٹ نے کارروائیو ں کے دوران 70کمپنیو ں کے سٹاک بھی چیک کیے جس سے ٹیکس چوری ثابت ہونے پر کارروائیا ں کی گئیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چین کا گجرات یونیورسٹی طلبہ کیلئے 1ملین روپے کے سکالر شپ کا اعلان

نیما کے زیر اہتمام بحری امور سے متعلق کتاب کی تقریب رونمائی

ڈاکٹر راحیل قمر نے بطور ریکٹر کامسیٹس یونیورسٹی چارج سنبھال لیا

ایٹین کی جدہ میں منعقدہ پائیپیکس 2025 نمائش میں شرکت

ایف بی آر کے زیراہتمام راولپنڈی میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

نسٹ کانووکیشن ویک اختتام پذیر،5736طلبہ کو اسناد عطا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس