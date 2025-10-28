صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایکسائز دفتر :چوری کی دوسری واردات ‘ سکیورٹی پرسوال

  • لاہور
ایکسائز دفتر :چوری کی دوسری واردات ‘ سکیورٹی پرسوال

جوہر ٹاؤن آفس سے فائلیں چوری ہونے کا خدشہ ،شواہد اکھٹے کرلئے :ای ٹی او

لاہور(خبر نگار)محکمہ ایکسائز دفتر جوہر ٹاؤن میں چوری دوسری کی واردات نے سکیورٹی پر سوال اٹھا دیئے ۔ چور سرکاری دفتر کے تالے توڑ کر داخل ہوئے ۔ ایکسائز حکام کے مطابق ایکسائز آفس سے فائلیں چوری کرنے کا خدشہ ہے ۔15کال پر مقامی تھانہ کی پولیس اور فرانزک ٹیم جاے وقوعہ پر پہنچ گئی ۔ ای ٹی او معین شاہ کے مطابق شواہد اکھٹے کرلئے گئے ہیں، آفس میں گاڑیوں کی فائلیں بکھری پڑی ہیں ،گاڑیوں کے مالکان آنے پر پتا چلے گا کون کون سی فائلیں غائب ہیں۔ دوسری جانب محکمہ ایکسائز میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی رجسٹریشن پر انکوائری بھی چل رہی ہے ۔

 

