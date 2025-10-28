علما معاشرے میں اعتدال کو فروغ دیں :راغب نعیمی
رویوں میں توازن پیدا، اختلافات کو مشاورت سے حل کریں، ثروت قادری
لاہور(سیاسی نمائندہ)چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی نے کہا ہے کہ علما معاشرے میں اعتدال کو فروغ دیں ۔ملکی ترقی امن، اتحاد اور قومی یکجہتی سے ہی ممکن ہے ۔علما معاشرے کے فکری رہنما ہیں،نوجوان نسل کو شدت پسندی سے بچائیں۔ تمام سیاسی، مذہبی، سماجی اور لسانی طبقات باہمی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ملک و ملت کی بہتری کیلئے متحد ہو جائیں۔ ان خیالات کااظہار انہوں نے جامعہ نعیمیہ میں سنی تحریک کے سربراہ ثروت اعجاز قادری کی زیرقیادت ملنے وفدسے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ سیاسی ومذہبی صورتحال اورمدارس کو درپیش مسائل پرتبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ثروت قاردی نے کہا ہمیں چاہیے کہ رویوں میں توازن پیدا کریں، اختلافات کو مشاورت سے حل کریں اور دشمن عناصر کی سازشوں کو ناکام بنائیں۔