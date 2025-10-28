صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سموگ نے پنجاب بھر میں پنجے مضبوطی کیساتھ گاڑ لئے

  • لاہور
فیصل آباد 585اے کیوآئی کیساتھ ملک کا آلودہ ترین شہر رہا ،لاہور کا252ہوگیا

لاہور(سہیل احمد قیصر)سموگ نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں اپنے پنجے مزید مضبوطی کیساتھ گاڑ لئے ۔ بیشتر بڑے شہروں میں صورتحال قابو سے باہر ہونے لگی۔ گذشتہ روز585 کے اوسط ائیرکوالٹی انڈیکس کیساتھ فیصل آباد ملک کا آلودہ ترین شہر رہا ۔ تمام تر حکومتی دعوؤں کے باوجود سموگ کی شدت میں اضافہ ہورہا ہے ، لاہور کیساتھ ساتھ پنجاب کے دیگر بڑے شہربھی اِسکی لپیٹ میں آچکے ہیں۔ گذشتہ روز ملتان ، گوجرانوالہ اور لاہور بھی آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبروں پر دکھائی دئیے ۔ ورلڈ اے کیو آئی کے مطابق 252 کے اوسط اے کیو آئی کیساتھ گذشتہ روز بھی لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر رہا ۔ 448 کے اوسط اے کیو آئی کیساتھ ملتان اور 330 کے اوسط اے کیو آئی کیساتھ گوجرانوالہ بھی آلودہ ترین شہروں میں شامل رہے ۔لاہور میں صورتحال کافی دگرگوں رہی۔صبح کے اوقات میں 252 کے اوسط اے کیو آئی کیساتھ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار پایا تو دوپہر کے اوقات میں اِسکا قریب ترین حریف نئی دہلی 286 کے اوسط اے کیو کیساتھ آگے نکل گیا۔ ماہرین کے مطابق آئندہ دنوں میں صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے ۔

 

