ایل ڈی اے کی چھت پر بکھری اہم فائلیں بارش سے متاثر
دفاتر میں لاپرواہی کی انتہا ،نقشہ منظوری کی فائلیں‘درخواستیں بکھری موجود
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے دفاتر میں لاپرواہی کی انتہا ،نقشہ منظوری کی فائلیں، شہریوں کی درخواستیں اور کاغذات چھت پر بکھرے پڑے ہیں۔تاجپورہ ہاؤسنگ سکیم کی درجنوں فائلیں مبینہ طور پر ایل ڈی اے عمارت کی چھت سے برآمد ہوئیں،جہاں یہ فائلیں نا صرف ہوا بلکہ بارشی پانی سے بھی متاثر ہو رہی ہیں۔یہ وہ فائلیں ہیں جن میں شہریوں نے اپنے پلاٹوں اور گھروں کے نقشوں کی منظوری کیلئے درخواستیں دی تھیں مگر اب وہی درخواستیں کچرے کی طرح بکھری نظر آ رہی ہیں۔ریکارڈ کی حفاظت کے ذمہ دار ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز، ریکارڈ کیپرز اور کلرکس سب کی مجرمانہ غفلت کھل کر سامنے آ گئی ۔جو فائل ایک بار گم ہو گئی، اسکا ایک صفحہ بھی نہ ملے تو شہری برسوں ایل ڈی اے کے چکر کاٹتے رہیں گے ۔ایل ڈی اے اپنی کوتاہی ماننے کے بجائے الٹا درخواست گزاروں پر اعتراضات لگا دیتی ہے جبکہ ریکارڈ ضائع کرنیوالوں کیخلاف کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی۔