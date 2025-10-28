فنڈز منظوری کے باوجود8واٹر ٹینکس کا تعمیراتی کام سست
فنڈز کے جزوی اجرا سے پیشرفت محدود ‘شہر میں بارشی پانی محفوظ بنانے کا اہم منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل نہ ہونے کا امکان
لاہور (شیخ زین العابدین)لاہور میں بارشی پانی کے ذخیرہ کیلئے 8واٹر ٹینکس کی تعمیر کا منصوبہ سست روی کا شکار ،فنڈز منظوری کے باوجود منصوبوں پر کام کی رفتار ماند پڑ گئی ۔واسا کے زیر اہتمام مختلف مقامات پر واٹر ٹینکس کی تعمیر جاری ہے مگر فنڈز کے جزوی اجرا سے پیشرفت محدود ہے ۔ پنجاب حکومت نے رواں مالی سال 2024-25 کے بجٹ میں بارشی پانی محفوظ بنانے کیلئے 8واٹر ٹینکس کی تعمیر کا منصوبہ شامل کیا تھاجسکا مقصد شہری علاقوں میں برساتی پانی کا ضیاع روکنا اور زیر زمین پانی کے ذخائر میں اضافہ کرنا ہے ۔
کریم پارک راوی روڈ پر18لاکھ گیلن گنجائش کا واٹر ٹینک تعمیر کیا جا رہا ہے جس کیلئے 58 کروڑ 90 لاکھ روپے کا تخمینہ منظور کیا گیا۔بی بلاک تاجپورہ میں سب سے بڑا واٹر ٹینک تعمیر کیا جانا ہے جس کیلئے 1ارب 12کروڑ 50لاکھ‘ریلوے سٹیشن کے قریب 18لاکھ گیلن صلاحیت کے ٹینک کیلئے 32کروڑ 94 لاکھ ‘کوپر روڈ پر 15لاکھ گیلن گنجائش کا واٹر ٹینک 25کروڑ 34لاکھ‘ وارث روڈ پر بھی اتنی ہی گنجائش والے ٹینک کیلئے 27کروڑ 18لاکھ‘رسول پارک اور فروٹ سبزی منڈی اقبال ٹاؤن میں بھی واٹر ٹینکس کی تعمیر کے فنڈز بجٹ میں شامل کیے گئے ہیں تاہم ان منصوبوں کے فنڈز کی منظوری کے باوجود رواں مالی سال کے دوران مکمل اجرا نہ ہونے پرتعمیراتی رفتار سست ہے ۔واسا حکام کے مطابق فنڈز کے جزوی اجرا سے منصوبوں کی پیشرفت متاثر ہو رہی ہے اور خدشہ ہے کہ بارشی پانی محفوظ بنانے کا یہ اہم منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل نہ ہونے کاامکان ہے ۔